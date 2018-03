Reino Unido tem pior década de expansão desde 1940, diz 'FT'

O Reino Unido registrou na primeira década do novo século o crescimento econômico mais fraco do período pós-guerra e o pior retorno para os investidores do mercado acionário desde os anos 1930, informou o jornal Financial Times, citando sua própria análise de dados oficiais e do mercado.

O FT disse que os dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que o Produto Interno Bruto, em média, cresceu 1,7% em termos reais, marcando a década mais fraca de expansão econômica desde os anos 1940. As informações são da Dow Jones.