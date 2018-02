Reino Unido vai propor nova legislação para bancos

Gordon Brown disse no site do governo que o Parlamento "garantirá que uma crise no sistema bancário como a atual, na qual o contribuinte teve que arcar com as consequências, não ocorra nunca mais." "Isso significa uma transformação na regulação do sistema financeiro, na qual os bancos e não os contribuintes tenham que pagar por suas falhas," disse o primeiro-ministro.

O Secretário do Tesouro Alistair Darling disse que a nova legislação concederá aos reguladores o poder de proibir banqueiros de receberem bônus que possam desestabilizar o sistema financeiro.