Relação dívida-PIB é o problema, diz economista O economista José Júlio Senna, ex-diretor do Banco Central, não discorda da opinião do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, manifestada ontem em São Paulo, de que o País começa a ter uma oportunidade histórica de chegar ao desenvolvimento sustentado. Contudo, lembra que para que isso aconteça ainda há obstáculos a serem removidos, como a redução da relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto, que atualmente está em torno de 57%. "Existe absoluto consenso em torno da recuperação da economia brasileira em prazo curto", disse Senna em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. "Porém, essa sustentabilidade, no processo de crescimento, é uma coisa bem mais complicada." Senna argumentou que, nos últimos 20 anos, a renda per capita do brasileiro tem crescido a um ritmo médio anual de pouco mais de 0,5%, "um número ridiculamente baixo". Para ele, não existe efeito sem causa e, no caso, certamente representa o resultado de alguns entraves ao processo de crescimento. E essa realidade só será mudada se o Brasil passar a investir mais, a poupar mais e abrir sua economia, aumentando suas exportações e importações. Sem isso, o País continuará vulnerável aos choques externos. "Temos uma dívida bastante elevada, o que tem obrigado a taxa de juros a ser muito alta, e principalmente uma carga tributária que é um absurdo. Países em estágio semelhante de desenvolvimento econômico têm um total de receita tributária em torno de 20% do PIB; o nosso é de 37%. Esses fatores todos têm de ser efetivamente atacados, para que o crescimento econômico do País tenha sustentação ao longo do tempo." Os sinais positivos José Júlio Senna reconheceu que alguns indicadores têm melhorado e que o trabalho da equipe econômica merece elogios. Disse que a política de câmbio está sendo muito bem conduzida, o câmbio real mudou de maneira favorável para o País e que as exportações estão crescendo. "Mas a nossa corrente de comércio, exportações mais importações, é de 23%, 24% em relação ao PIB. Quem tem uma economia fechada, em estágio semelhante de desenvolvimento ao nosso, tem 50%. O Brasil tem de chegar a um volume de 250 bilhões de dólares em exportações mais importações. Um número que ainda está longe de acontecer."