Relação dívida/ PIB melhora, mas juros afetam volume da dívida A dívida líquida do setor público caiu em março para 50,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Em fevereiro, era de 51,1% do PIB. A dívida líquida do setor público é representada pelo saldo líquido do endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com o sistema financeiro (público e privado), com o setor privado não-financeiro e com o resto do mundo. Apesar da queda, a dívida em valores absolutos subiu dos R$ 960,488 bilhões de fevereiro para R$ 965,949 bilhões. Parte desta alta deve-se à alta das taxas de juros. As despesas com juros do setor público consolidado em março com relação a fevereiro aumentaram de R$ 11,713 bilhões para R$ 13,917 bilhões, informou hoje o Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). No ano, a dívida líquida do setor público em relação ao PIB acumula uma queda de 0,8 ponto porcentual. "Analisando-se os principais fatores determinantes dessa queda, o resultado primário e o crescimento do PIB valorizado responderam por reduções correspondentes a 1,5 ponto porcentual e 1,3 ponto porcentual, respectivamente, parcialmente compensados pela apropriação de juros, responsável por elevação correspondente a 2 pontos porcentuais", diz a nota do Depec. Perspectivas O chefe do departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, disse ainda que a dívida líquida do setor público poderá terminar abril em 50,5% do PIB. A projeção, segundo Altamir, foi feita levando em conta uma taxa de câmbio de R$ 2,54. "Esta taxa de câmbio embute uma apreciação do câmbio nesse mês em 4,76%", disse. Para o fim de 2005, o chefe do Depec estimou que a dívida líquida poderá ficar em 51,4% do PIB, levando em conta uma taxa de câmbio de R$ 2,80 para o fechamento deste ano, apontada pela pesquisa Focus. A projeção, segundo ele, também leva em conta uma previsão de crescimento do PIB de 4% e estimativas de inflação de 6,15% pelo IPCA e de juros de 17,75%, feitas pelas instituições participantes da Pesquisa Focus. Estas instituições projetam uma dívida líquida do setor público para este ano em 51,50% do PIB. Segundo ele, o Brasil terá obtido uma vitória, se conseguir chegar ao fim do ano com a dívida pública em 51,4% do PIB, ante 51,6% em 2003. "A dívida não crescer já é uma grande vantagem, principalmente quando se tem uma trajetória de juros crescentes", afirmou. Alguma redução, portanto, é uma vitória adicional, argumentou Lopes.