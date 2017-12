Relação dívida/PIB muda com expectativa de crescimento menor Com a redução da estimativa de crescimento econômico para 2003, as instituições financeiras consultadas pelo Banco Central para a pesquisa semanal elevaram suas projeções para o porcentual que a dívida líquida do setor público estará em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. De acordo a apuração, os analistas consultados acreditam que a dívida líquida do setor público será equivalente a 57,70% do PIB ao final de 2003. Na semana passada, a projeção era de uma relação dívida/PIB de 57,60%. Entre uma pesquisa e outra, os analistas reduziram de 0,68% para 0,30% a estimativa média de crescimento do PIB em 2003, o que gera efeito automático em termos de peso da dívida pública. Para 2004, como a projeção de crescimento econômico ficou mantida em 3,50%, os analistas permaneceram com a projeção de 56% do PIB.