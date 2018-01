Relação entre a dívida e o PIB será de 40% em 2010, prevê Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou hoje que o resultado da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), deve chegar a 40% em 2010. "Esse é o nosso objetivo para nos dar tranqüilidade em relação a esse indicador", disse. Embora a relação dívida PIB tenha caído nos últimos dois anos ainda assim ela é alta, em torno de 51%. Segundo o secretário, essa meta consta em comunicado conjunto do Grupo de Monitoramento Macroeconômico (GMM) do Mercosul. Segundo ele, a evolução da Previdência Social é a responsável por este nível alto de despesa, apesar de o aumento dos benefícios no ano passado ter sido moderado, devido à inflação baixa. Joaquim Levy faz na manhã desta quinta-feira uma exposição na comissão Mista do Congresso Nacional sobre o cumprimento das metas de superávit primário em 2004. Levy fez uma apresentação sobre o superávit primário e outros indicadores positivos de 2004, mas antes de falar das despesas afirmou que talvez não tivesse só "notícias tranqüilizadoras", acrescentando que estes números sobre os gastos talvez merecessem uma "reflexão".