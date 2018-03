Relação entre dívida e PIB é a menor desde 1947 A dívida externa fechou 2006 em US$ 168,867 bilhões de acordo com dados estimados e divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo Departamento Econômico do Banco Central. Ao final de 2005, a dívida estava em US$ 169,450 bilhões. Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, esse valor é o menor registrado desde o início da série histórica em 1947. No ano passado a dívida externa em relação ao PIB ficou em 17,6%. Em dezembro de 2005, a dívida externa em relação ao PIB era de 21,3%. O chefe do Depec ressaltou que o patamar ao final de dezembro do ano passado é o melhor para anos fechados, uma vez que em setembro do ano passado a relação da dívida com o PIB chegou a 17,4%. A dívida de médio e longo prazos terminou 2006 em US$ 151,655 bilhões e a de curto prazo, em US$ 17,213 bilhões. Em 2005, a dívida de médio e longo prazos havia ficado em US$ 150,674 bilhões e a de curto prazo, em US$ 18,776 bilhões. Lopes também informou que a dívida externa do setor público não financeiro, de US$ 75,902 bilhões, é a menor desde o início da série histórica em 1994 para fechamentos de ano. Ao fim de 2005, esta dívida era de US$ 87,567 bilhões. A redução foi viabilizada pela programa de recompra de títulos da dívida externa conduzido pelo Tesouro Nacional durante o ano passado. Matéria ampliada às 14h27