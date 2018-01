Relação entre investimento e PIB sobe para 20,1% em 2003 A taxa de investimento (investimento sobre o PIB) do País ficou praticamente estagnada no ano passado na comparação com o ano anterior. Em 2003, a taxa atingiu 20,1%, ante 19,8% no ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, a taxa de poupança (poupança sobre o PIB) subiu para 20,7% no ano passado, ante 18,5% em 2002. O patamar da taxa de poupança cresceu nos últimos anos, passando de 15,4% em 1999 para 17,3% em 2000, caiu para 16,8% em 2001 e subiu novamente nos dois anos seguintes. A taxa de investimento, por outro lado, situou-se no ano passado no mesmo patamar de 1999 (20,2%). Em 2000, subiu para 21,5% e no ano seguinte para 21,2%, voltando a recuar em 2002.