Relações Argentina-FMI voltam a ficar tensas A lua-de-mel entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional durou menos do que se esperava e a relação entre ambos se complicou nos últimos dois dias, em meio a um cenário composto pela formação do maior grupo de credores do país com bônus em moratória no valor de US$ 40 bilhões, e uma complexa discussão entre o Ministério de Economia e os bancos candidatos à colocação dos novos títulos da reestruturação da dívida. Por pedido do FMI, o Banco Mundial tirou de sua agenda da próxima quinta-feira, o tratamento de um crédito de US$ 500 milhões e da "Estratégia de Assistência ao País", da sigla em inglês CAS, para o triênio 2004/6, no valor de US$ 5 bilhões. O FMI decidiu dar um cartão amarelo à equipe econômica ao postergar para janeiro a aprovação da revisão de metas do acordo marcada, inicialmente, para o dia 19, sexta-feira. A postergação da ajuda do Banco Mundial e a possibilidade de o FMI pedir o mesmo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, comprometeriam o programa financeiro da Argentina para 2004, a menos que o governo respondesse com um novo default com estes organismos. De acordo com uma fonte do Ministério de Economia, consultada pela Agência Estado, por enquanto, o governo continua pagando os vencimentos. Porém, se o FMI continuar adiando a aprovação da primeira revisão do acordo e do cumprimento do calendário de revisões e de desembolsos contemplados, se geraria um forte desequílibrio financeiro. Somente no primeiro trimestre de 2004, os vencimentos junto ao FMI somam-se quase US$ 3,7 bilhões. A decisão do FMI desatou a ira do presidente Néstor Kirchner que, em Montevideu, onde participa da cúpula do Mercosul, respondeu que não aceitará "nenhuma pressão, aberta ou encoberta, para que se aumentem os pagamentos ao exterior". Kirchner justificou: "Seria ruim para a Argentina e para o sistema financeiro internacional que nos enganássemos com uma reestruturação não sustentável, destinada a fracassar no curto prazo.? O presidente também argumentou que isso "reduziria o crescimento da economia e debilitaria a luta pela diminuição da pobreza e por maiores níveis de emprego". A diretoria do organismo está cobrando do governo avanços na renegociação da dívida em default e outros pontos do acordo que ainda não foram cumpridos. A maioria das metas não alcançadas dependem da aprovação do Congreso: o pacote de leis anti-evasão de impostos; a lei que autoriza o Executivo outorgar aumentos das tarifas dos serviços públicos; resolver a compensação aos bancos pelos amparos judiciais contra o "corralito". Além disso, o relatório preparado pela última missão do FMI insiste em que a partir de 2005 a Argentina necessitará apresentar um superávit primário maior, entre 4% a 5% do PIB. A principal cobrança do FMI, no entanto, diz respeito à renegociação da dívida. O espinhoso assunto tem gerado brigas, discussões e controvérsias não só entre o governo, credores e os organismos multilaterais, mas também com os bancos candidatos à organização da reestruturação. De acordo com fontes do mercado, a relação entre a equipe econômica e as entidades está tão tensa que alguns falam até mesmo que se encontra travada. Prova disso é que até o momento a equipe não escolheu os bancos que participarão do processo, apesar de ter se comprometido em fazer o anúncio até o dia 10 de dezembro. Esse anúncio já foi adiado três vezes. O ponto principal de diferença entre as partes diz respeito à "cláusula de saída" , exigida pelos bancos que querem um contrato onde se deixe claro que se o governo mudar as condições ou se a reestruturação se complicar, eles possam abandonar o processo. O ministro de Economia, Roberto Lavagna, não aceita essa cláusula, segundo uma fonte do mercado ligada à negociação, quem também revelou que o problema de fundo diz respeito às comissões.