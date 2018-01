Só haverá mudanças no texto se trouxerem votos, diz Arthur Maia sobre reforma da Previdência

BRASÍLIA – O relator na Câmara da proposta de reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), voltou a admitir nesta quarta-feira, 24, mudanças no texto, desde que medidas sugeridas pelos parlamentares tragam efetivamente votos.

O parlamentar defendeu que é melhor fazer concessões que permitam sua aprovação no plenário da Casa em fevereiro e que garantam um regime previdenciário igual para todos. "Temos que fazer uma avaliação do que traz voto", afirmou o relator.

++ Governo federal já cogita adiar reforma para novembro

Maia reiterou, no entanto, que não abre mão no texto do aumento da idade mínima e do "combate" aos privilégios. O parlamentar citou como exemplo de reivindicação as mudanças sugeridas pela bancada da bala e disse que elas eventualmente podem ser atendidas.

Entre as sugestões dos deputados da área da segurança estão a pensão integral a familiares de policiais mortos em serviço e uma regra de transição diferente da proposta para esses profissionais.

"Depende da quantidade de votos que forem apresentados pelos deputados que reivindicam isso. (O que) não adianta é atender solicitação desse grupo e, ainda que atenda, esses parlamentares continuem contra o projeto. Temos que fazer uma avaliação agora muito objetiva do que é que traz voto. O que trouxer voto, e que não traga alterações nos pontos essenciais, fim dos privilégios e idade mínima, podemos, sim, absorver essas mudanças", declarou.

O deputado do PPS manteve a mesma resposta sobre o potencial de atração de votos quando questionado sobre concessões a servidores admitidos até 2003.

++ Não há hipótese de votar a Previdência em novembro, afirma Dyogo

Oliveira Maia disse também que o governo ainda não acertou um pacote de mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 e se eventualmente as sugestões forem acatadas, elas terão de ser apresentadas ao plenário via emenda aglutinativa com indicação favorável dele.

A discussão da emenda aglutinativa só acontecerá, segundo Maia, em data mais próxima da votação.

O relator reconheceu que no começo das discussões sobre a reforma o texto era mais "duro" e isso trouxe "deformidade" no debate.

No recesso, Maia contou que andou pelas bases eleitorais e que não viu resistência do eleitorado em relação à reforma. "Vi o reconhecimento de que o projeto acaba com privilégios", afirmou.

O deputado disse que se a reforma não for aprovada, o País terá dificuldade no futuro para pagar as aposentadorias e citou o déficit do sistema de R$ 268 bilhões.

"Esse rombo é assombroso", concluiu. Maia reconheceu que ainda há muito trabalho a fazer em busca de votos, mas que há "empenho absoluto" do governo para aprovar a PEC.

De acordo com o relator, o governo tem aproximadamente 275 votos garantidos a favor da PEC como ela está, sem nenhum tipo de mudança no texto. Maia afirmou que entre 50 e 60 deputados ainda estão indecisos.

"Essa contagem me parece bastante positiva e nos deixa bastante animados para aprovar a reforma. Mas obviamente temos que confirmar essa condição dos indecisos, para trazê-los para uma postura de apoio explícito da reforma, porque seria temerário levar para votação sem ter a expectativa de atingirmos algo em torno de 320, 330 votos", completou o Oliveira Maia.

O deputado pregou a votação da PEC em fevereiro, sem alteração no calendário predefinido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

"Existem muitos deputados com postura um tanto casuística, que apoiam o governo aqui, mas lá na base dizem que são contra a reforma. E é preciso que o governo bote a reforma em votação para que essas pessoas apresentem exatamente a sua posição", afirmou.

Após um encontro com o presidente da Câmara e presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, no Palácio do Planalto, o relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), disse que o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) apresentou números "bastante positivos" em relação à possibilidade de aprovação do texto. "Marun apresentou 275 votos certos e 60 parlamentares ainda indecisos", disse o relator.

Assim que começou a coletiva, entretanto, Maia deu outros números e disse que Marun havia apresentado um levantamento que mostrava que o governo tinha uma lista de 230 deputados a favor da Previdência, sendo 170 "com certeza". "Me desculpem, errei, o certo são 275 votos certos", reiterou depois de questionado por jornalistas a razão do otimismo, sendo que o governo ainda precisava de muitos votos.

Maia disse que o calendário da votação tende a ser o já pré-fixado, mas disse que essa decisão cabe apenas ao presidente da Câmara. O deputado, que chegou bem-humorado à coletiva, brincando que estava bronzeado das férias, disse que durante sua passagem pela Bahia sentiu menos resistência ao texto.

O relator afirmou ainda que o cenário no parlamento está mais favorável atualmente e reforçou que a ala política do governo vai manter e intensificar as negociações para atrair o voto dos indecisos.

Com ou sem votos. Questionado o que achava da tese que circula no Planalto de que o governo pode pôr a votação no dia 19 de fevereiro mesmo sem os 308 votos necessários, Arthur Maia disse que "comunga da tese". Alguns auxiliares diretos do presidente Michel Temer têm defendido que se paute o texto para votação alegando que isso pressionará os parlamentares que terão que tomar uma posição e, posteriormente, "explicá-la aos eleitores".

Maia disse ainda que a hipótese de votação da reforma em novembro "não tem origem oficial" na posição do governo.