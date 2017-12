Relator da reforma trabalhista e Lindbergh Farias batem boca em audiência no Senado

BRASÍLIA - O relator da reforma trabalhista na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN), e o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) bateram boca durante audiência pública sobre a reforma trabalhista que acontece nesta tarde no Senado. A discussão aconteceu durante apresentação do deputado aos senadores e, após o desentendimento, os dois parlamentares decidiram deixar a audiência.

Enquanto Rogério Marinho fazia defesa da reforma trabalhista, o parlamentar tucano defendia que a mudança na legislação deveria ser apoiada pelos sindicalistas porque dará mais força à negociação. Pessoas que estavam acompanhando a audiência reagiram negativamente com a lembrança de que a reforma acabará com a contribuição sindical obrigatória, o que deve dificultar o financiamento dos sindicatos.

Rogério Marinho, então, respondeu dizendo que só seriam prejudicados os sindicatos de "pelegos" - termo pejorativo usado para sindicalistas cooptados por patrões ou governo. Nesse momento, o senador Lindbergh Farias interrompeu a fala do tucano ao afirmar que o deputado estava fazendo provocação aos sindicalistas.

Presidente do TST diz que excessos da Justiça do Trabalho criaram necessidade de reforma

Apesar das tentativas de intervenção do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Tasso Jereissati (PSDB-CE), o tom subiu e Marinho disse que Lindbergh é "desqualificado". O senador petista reagiu e reclamou que o deputado é "insignificante" e anunciou que deixaria a sala. Mesmo com a saída do senador fluminense da audiência, Marinho respondeu e disse que o parlamentar era "um senador cara pintada". Depois do senador, o deputado tucano também deixou a sala.

A sessão não chegou a ser interrompida, mas alguns dos palestrantes, como o professor da PUC-Rio, José Márcio Camargo, e o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, deixaram momentaneamente a sala da comissão.