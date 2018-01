Relator diz que tabela de desconto de IR terá reajuste de 3% A tabela de descontos do Imposto de Renda das Pessoas Físicas terá um reajuste de 3% no ano que vem e de mais 3% em 2008, informou o relator da proposta orçamentária da União para 2007, senador Valdir Raupp (PMDB-RO). Segundo o senador, o acerto foi feito numa reunião que ele teve nesta quarta-feira com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy. Raupp vinha defendendo uma correção de 5% na tabela em 2007 e 2008, mas considerou o acerto positivo. "Foi sem dúvida um avanço", disse o senador. Com a correção de 3% no ano que vem, os rendimentos mensais de até R$ 1.294,83 ficariam isentos do impostos. A alíquota de 15% seria aplicada na faixa que vai desse valor até R$ 2,587,44. Acima, disso, incidiria a alíquota de 27,5%. O relator informou ainda que, na reunião, Rachid e Appy pediram a ele que reserve R$ 900 milhões, na proposta orçamentária de 2007, para cobrir os incentivos de um programa que permite às empresas realizar de forma acelerada (mais rapidamente do permitido pela legislação original) a depreciação do valor das máquinas, equipamentos e outros itens do ativo imobilizado. Esse programa terminaria este ano, mas deverá ser prorrogado, segundo Raupp, dentro do esforço do governo para estimular os investimentos e conseguir um crescimento da economia na casa dos 5% ao ano. A depreciação acelerada permite que as empresas paguem menos Imposto de Renda e fiquem com mais dinheiro em caixa para investir.