Relator do Orçamento de 2016 admite mudar meta fiscal após recesso

BRASÍLIA - O deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE), relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2016, admitiu nesta quinta-feira, 16, que pode mudar a meta de superávit primário do próximo ano após o recesso parlamentar. Teobaldo participou da reunião da Comissão Mista de Orçamento (CMO), que decidiu adiar a votação do texto para agosto.

Segundo o relator, o governo não tem hoje a "realidade" de qual meta fiscal poderá cumprir este e nos próximos anos. "Teremos em agosto uma condição melhor para analisar esta questão", avaliou.

No parecer apresentado ontem à noite, 15, após intensas negociações nos últimos dias com o governo, Teobaldo manteve a meta de superávit primário para o ano que vem em 2%. Assim, União, Estados e municípios terão de economizar R$ 126,7 bilhões em 2016 para o pagamento dos serviços da dívida pública.

Teobaldo argumentou que, "apesar de o momento interno e externo não corresponder exatamente ao quadro fiscal previsto no projeto original, segundo vários analistas e previsões recentes apresentadas em relatórios do Banco Central, não nos parece prudente, por ora, propor qualquer modificação das metas previstas".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No novo relatório de receitas e despesas, com divulgação prevista para o próximo dia 22, o governo deverá sinalizar se vai concordar ou não com mudanças na meta fiscal deste ano e, eventualmente, de anos posteriores. Uma eventual mudança da meta de 2015, hoje em 1,1%, terá de ser aprovada a partir de outra proposição legislativa.

Como a votação do texto pelo Congresso ficará para agosto, eventuais mudanças das metas serão feitas posteriormente. A CMO marcou uma reunião para o dia 11 de agosto na qual poderá votar a LDO de 2016. Depois, o texto tem de passar pelo plenário do Congresso.

Recesso branco. Mesmo com o relator tendo apresentado seu parecer à LDO de 2016, o Congresso Nacional vai entrar em "recesso branco" a partir do sábado, 18, sem a votação do projeto. A aprovação da LDO é um pré-requisito previsto na Constituição para que deputados e senadores entrem de férias oficialmente. Contudo, os parlamentares vão fazer um recesso informal, o chamado recesso branco.

A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), tentará fazer nesta quinta-feira, 16, um último esforço para votar o parecer da LDO de 2016 ainda no colegiado. Contudo, mesmo com o texto apresentado por Ricardo Teobaldo, não há acordo entre líderes partidários para a votação da proposta na comissão. Rose marcou uma reunião com líderes para decidir se é possível votar a proposta na comissão hoje.

Ainda que o texto seja aprovado na CMO, hipótese considerada remotíssima por parlamentares, o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), já avisou sua assessoria de que vai convocar sessão do plenário apenas em agosto. Ou seja, hoje e amanhã, último dia de trabalho antes do recesso informal, não deverá ter sessão de votação do Congresso.

O projeto de LDO de 2016 precisa obrigatoriamente passar pelo plenário do Congresso, que desde março não se reúne e ainda tem 12 vetos que trancam a pauta.