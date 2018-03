Relator do pré-sal quer mais royalties para não produtor O relator do projeto que institui o regime de partilha do pré-sal, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pretende aumentar em torno de oito vezes a parcela dos recursos dos royalties destinada aos Estados e aos municípios não produtores de petróleo. O relator participou hoje de mais uma rodada de negociação com o governo, resistente à proposta de redução do porcentual dos royalties para a União.