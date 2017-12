Relator, do PT, apóia MP do setor elétrico; PFL fará emendas O relator da medida provisória do setor elétrico, deputado Fernando Ferro (PT-PE), defendeu hoje o novo modelo porque, segundo ele, acaba com a incerteza do setor. Ele destacou como importante a retomada do papel do Estado no planejamento e disse que o modelo atual deixava essa atribuição para o mercado, o que, para ele, acabou não sendo feito. "Precisamos estabelecer um marco regulatório do setor elétrico que vai servir de parâmetro para retomada do crescimento", disse. O deputado disse que as críticas ao novo modelo não são generalizadas e são mais de cunho político do que conceituais. Ferro criticou a iniciativa do PSDB de apresentar ontem uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória do setor elétrico. Segundo ele, o argumento do PSDB é inconsistente, já que o governo passado comandado pelo partido tomou várias decisões no setor por medidas provisórias. PFL emendará Já o senador José Jorge (PFL-PE) afirmou hoje que o seu partido apresentará "todas as emendas possíveis" à MP do setor elétrico. Ele reclamou do prazo curto para a apresentação das emendas, que encerra nesta quara-feira. O senador criticou vários pontos do novo modelo e destacou o caráter centralizador da proposta. Segundo ele, o projeto é "um retrocesso", uma vez que o governo passado fez um grande esforço para descentralizar a gestão do setor. "Cai tudo por água abaixo", disse. De acordo com José Jorge, o modelo proposto pelo Ministério de Minas e Energia define "muito pouca coisa" e deixa pontos importantes para serem detalhados em um decreto a ser posterioemente editado. "Isso é um cheque em branco", afirmou. Ele acredita que o Congresso poderá avançar na discussão da MP e propor algumas definições. Disse ainda que o PFL está analisando se apresentará ou não uma Adin contra a MP, como fez o PSDB.