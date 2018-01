Relator é favorável à indicação de Marcílio para CVM O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) apresentou, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, parecer favorável à indicação de Pedro Oliva Marcílio de Souza para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ele substituirá no cargo a Eli Loria, cujo mandato terminou em 31 de dezembro passado. O indicado deveria ter sido sabatinado, mas os senadores se limitaram a fazer elogios à indicação, e o presidente da CAE, senador Luís Otávio (PMDB-PA), determinou o início da votação, que é secreta. Se aprovada pela CAE, a indicação ainda terá de ser ratificada pelo plenário do Senado.