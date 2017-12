Relatório aponta métodos da quadrilha que fraudava a Receita O relatório do corregedor-geral da Receita Federal, Moacir Leão, sobre o suposto esquema de fraudes contra a União aponta para a existência de uma quadrilha que, dentro da Receita, atuava em duas frentes principais: a Delegacia de Administração Tributária (Derat) e a Delegacia de Fiscalização (Defic). De acordo com o documento, grande parte das operações ?foi efetuada em horário fora do expediente normal pelo servidor Marcos Fiori?, que está foragido e nas gravações telefônicas é chamado de ?Pagador?. A primeira frente contaria com a participação do próprio delegado titular, José Góes Filho, foragido, e de servidores diretamente ligados a ele. Segundo o relatório, isso permitia à quadrilha ?negociar benefícios a contribuintes?, tais como ?concessão de compesações irregulares, restituições indevidas, deferimento de benefícios sem obediência à ordem cronológica de protocolo de processos?. Na outra frente atuariam servidores da Defic, que, segundo o relatório, negociavam com intermediários a ?facilitação de fiscalizações, venda de informações privilegiadas, intermediação irregular de interesses particulares em procedimentos internos?. Esses funcionários também dariam apoio às fraudes cometidas pela Derat. O corregedor relata também as verificações realizadas nos sistemas informatizados da Receita com o objetivo de confirmar os crimes contra a Fazenda Nacional acertados nos telefonemas monitorados. Apesar de, em diversos casos, ter considerado os dados insuficientes para se chegar a uma conclusão sobre a irregularidade das operações, Leão aponta indícios de fraudes. No que se refere à Pan Americana, por exemplo, o corregedor afirma que ?chama a atenção o fato de ter ocorrido eventos em benefício da empresa e esta ter sido reiteradamente citada nas transcrições do monitoramento telefônico analisado?. Em relação à Baytec Tecnologia Ltda., o corregedor enumera ?elementos indicativos de fraude?. Além de ter sido citada nas gravações, há ?inconsistências? no processo de restituição de crédito. Há casos também, como o da Gaz Lux, no qual, segundo Leão, houve omissão de rendimentos. ?O que chama a atenção é que a liberação da declaração foi objeto de ?acerto? nas transcrições? dos telefonemas, observa o corregedor.