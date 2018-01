Relatório bimestral já deve mostrar déficit de 2016 próximo a R$ 114 bilhões

BRASÍLIA - O relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Orçamento que será divulgado nesta sexta-feira à tarde pela equipe econômica deve mostrar já um déficit próximo a R$ 114 bilhões nas contas do governo em 2016, segundo apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Os detalhes ainda estão sendo fechados nesta manhã e o relatório deve ser divulgado depois das 16h.

No relatório, o governo deve prever um novo contingenciamento de recursos, em torno de R$ 30 bilhões, até que a nova meta fiscal, fixando um déficit maior nas contas do governo, seja aprovada pelo Congresso Nacional.

A avaliação do relatório, que tem hoje como prazo final para ser enviado ao Congresso Nacional, não é definitiva. No início da próxima semana, o governo vai apresentar a nova proposta de mudança da meta fiscal para 2016, que pode superar R$ 160 bilhões. A orientação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é fazer uma meta "realista".

Com a proposta de mudança da meta, o governo também prepara o anúncio de medidas fiscais para tentar reverter o rombo das contas no ano que vem e sinalizar para os agentes do mercado financeiro uma trajetória de reversão de alta da dívida pública.

A equipe dos ministros Henrique Meirelles, na Fazenda, e Romero Jucá, no Planejamento, vão passar o final de semana em reuniões para detalhar o que foi chamado por Meirelles de Plano de Estabilização Fiscal.