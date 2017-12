Relatório confirma que BC será mais conservador em 2004 O relatório de inflação, divulgado hoje pelo Banco Central, confirmou a provável desaceleração do ritmo de afrouxamento da política monetária em 2004. A avaliação é do economista-chefe do Banco Modal, Alexandre Póvoa, em relatório distribuído há pouco a clientes. "Não há como negar a coerência do Banco Central, mas ainda defendemos que este discurso "light, porém parcimonioso", seja uma pisada no freio cedo demais", afirma Póvoa. Para ele, o relatório de inflação pressupõe que 3,5% de crescimento do PIB já estão contratados para 2004, mas não vemos sinceramente riscos maiores que o teste de novos níveis de juros reais mais baixos no curto prazo produza algum perigo relevante para a inflação", afirma Póvoa. Embora o relatório tente amenizar os fatores de risco, Póvoa diz que esse discurso é compatível com as ponderações feitas na ata da última reunião do Copom. Os riscos citados no relatório, como mecanismos de transmissão da política monetária, comportamento do setor externo, comporta mento dos preços administrados e capacidade ociosa baixa que pode fazer com que a demanda "bata no teto", são, de acordo com Póvoa, "totalmente coerentes com o discurso de desaceleração dos afrouxamento monetário. Mesmo ressalvando que o BC considera esses riscos "de baixa probabilidade de ocorrência", o economista do Modal questiona essa pouca preocupação. "Mas como ficar realmente tranqüilo com o cenário externo, com a questão da ampliação da oferta no Brasil sem regras claras ou com um ambiente de ta rifas indexadas?", indaga Póvoa. Ao observar as projeções do BC e do mercado para a taxa Selic e câmbio em 2004, o economista estima o IPCA para o ano, concordando em parte com a preocupação do BC que justificaria o afrouxamento do ritmo de corte dos jur os. O economista cita ainda duas dificuldades com que o BC terá de conviver: um sistema que combina tarifas indexadas e meta de inflação pelo IPCA cheio e a necessidade de garantias de estabilidade no ambiente microeconômico com regras claras para o mercado.