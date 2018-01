Relatório da inflação é otimista O último relatório trimestral de inflação foi considerado otimista pela maior parte dos analistas do Lloyds TSB. Eles explicam que, segundo projeções do Banco Central, a inflação em 2000 ficaria próxima a 6,7%, recuando de forma expressiva para 3,7% no próximo ano. Os números apresentaram pequena mudança em relação ao relatório do último trimestre, quando a projeção para este ano estava em 6,1% e a do ano que vem, em 3,9%. Ao mesmo tempo, o relatório não aponta problemas de oferta e demanda que poderiam impactar a inflação no curto e médio prazos. Os economistas do Lloyds TSB explicam ainda que as projeções do Banco Central para 2001 estão abaixo da expectativa média do mercado (4,3%). O IGPM de setembro (1,16%) ficou bem acima das projeções iniciais do mercado, que indicavam um resultado abaixo de 0,7% no mês - depois, gradualmente revistos para 1%. O destaque negativo ficou novamente com o IPA, com alta de 1,81%, pressionado principalmente pelos preços agrícolas (3,53%). O IPA industrial também teve alta acima das expectativas (1,05%) ainda em função dos reajustes de combustível e do álcool. Por outro lado, o IPC de 0,14% confirmou a tendência de queda nos preços ao consumidor esperada para setembro. O INCC subiu 0,3%.