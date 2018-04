Relatório de comércio da ONU será lançado segunda O Relatório Mundial da Organização das Nações Unidas para o Comércio, o Unctad 2002, que tem como tema o "Comércio Internacional", será lançado na segunda-feira simultaneamente em Bangcoc pelo embaixador Rubens Ricupero e no Brasil, em São Paulo, pelo Prof. Luciano Coutinho, em evento organizado pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo, o Corecon-SP. O lançamento acontecerá no auditório da FEA-USP - Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - prédio 5, Cidade Universitária, em São Paulo, e a mesa contará com as presenças do Prof. Coutinho e dos Professores Guido Mantega, Juarez Rizzieri e Antonio Corrêa de Lacerda como debatedores. No ano passado, o tema do Relatório da Unctad foi a "Reforma da Arquitetura Financeira Internacional".