Relatório de inflação prevê IPCA de 12,4% em 2002 O Banco Central elevou suas projeções de inflação para 2002 e 2003. De acordo com o último relatório de inflação da atual diretoria do BC, divulgado hoje, a nova projeção central de inflação para 2002 é de uma variação de 12,4% para o IPCA. No relatório de setembro, a previsão para a inflação de 2002 era de 6,7%. A meta definida pelo governo para 2002 é de uma inflação central de 3,5%, com margem de variação de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo. No caso da projeção para a inflação de 2003, a nova estimativa do BC é de uma inflação de 9,5% ao final do próximo ano. A previsão anterior era de uma inflação de 4,5%. A meta definida pelo governo para 2003 é de uma inflação de 4%, com margem de variação de 2,5 pontos porcentuais, para cima ou para baixo. As projeções foram feitas considerando uma taxa de juros constante de 25% ao ano e uma taxa de câmbio também constante no valor de R$ 3,55 por dólar, valor vigente na véspera da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste ano. BC eleva projeção para 2003 A deterioração das expectativas para a inflação em 2003 e o efeito inercial da variação do IPCA em 2002 sobre o próximo ano foram as principais causas que levaram o Banco Central a elevar suas projeções de inflação. A estimativa para o comportamento do IPCA em 2003 subiu 5 pontos porcentuais entre o relatório de inflação de setembro e o divulgado há pouco pelo BC. Desses cinco pontos, 1,3 é atribuído à maior inflação dos preços administrados, cuja projeção subiu de 7,9% para 13% em 2003. Os 3,7 pontos porcentuais restantes são atribuídos, pela diretoria do BC, à maior projeção para a inflação dos preços livres, que passou de 2,9% para 8,2%. Os diretores do BC ressaltam no relatório, entretanto, que é preciso cautela na comparação das projeções feitas no relatório de setembro e no divulgado há pouco. Isso porque as estimativas foram feitas com hipóteses diferentes de cenário, como por exemplo, a taxa de juros. No relatório de setembro, as projeções tinham como parâmetro uma taxa de juros constante em 18% ao ano e câmbio a R$ 3,20 por dólar. No relatório divulgado hoje, as projeções foram feitas com base numa taxa de juros constante em 25% ao ano e câmbio em R$ 3,55 por dólar. Com dólar a R$ 3,20, projeção para 2003 é de 7,3% A inflação em 2003 poderá ficar em 7,3% caso ocorra uma redução mais rápida das expectativas com relação ao comportamento inflacionário e uma estabilização da taxa de câmbio em R$ 3,20 por dólar. Num cenário alternativo elaborado pelo Banco Central e publicado no último relatório de inflação de 2002, os diretores do BC avaliam que, caso as expectativas de inflação para 2003 se reduzam mais rapidamente para 8% e a taxa de câmbio se estabilize em R$ 3,20 ante R$ 3,55 no cenário básico, seria possível que o IPCA fechasse 2003 com uma variação de 7,3% e não de 9,5%, como está projetado no cenário básico do BC. Nesse cenário alternativo, a projeção de inflação para 2004 também sofreria uma redução em relação ao estimado no cenário básico. No cenário alternativo a projeção de inflação é de 3,4% para 2004, ante 4,5% estimado no cenário básico. "Uma reversão mais rápida das expectativas associada a uma apreciação do real terá um impacto significativo para a queda da inflação no próximo ano", afirmam os diretores do BC no relatório divulgado há pouco. Para 2004, previsão é de IPCA de 4,5% O Banco Central projetou para 2004 uma inflação medida pelo IPCA de 4,5%. A projeção foi feita com os mesmos parâmetros utilizados para as projeções de inflação de 2002 e 2003, ou seja, uma taxa de juros constante em 25% ao ano e câmbio a R$ 3,55 por dólar. Essa é a primeira projeção do BC para a inflação de 2004. O porcentual estimado pelo Banco Central supera a meta central definida pelo governo para aquele ano. A meta estabelecida para 2004 é de uma variação do IPCA de 3,75%, com margem de flutuação de 2,5 pontos porcentuais, para cima ou para baixo.