Relatório de inflação tira o foco sobre Mantega O relatório trimestral de inflação divulgado hoje pelo Banco Central trouxe poucas, mas boas novidades e o mercado financeiro resolveu deixar um pouco de lado a apreensão diante da indefinição da equipe do ministro da Fazenda, Guido Mantega. O documento do Banco Central apontou queda nas projeções de variação para o IPCA em 2006 e redução da probabilidade de a meta ser superada. Comentário sobre o mercado financeiro produzido pela Agência Estado mostra que a boa notícia ajudou os principais ativos financeiros, exceto o dólar, a serem negociados com preços melhores do que os observados no último dia 28, quando Mantega assumiu o posto, e na véspera, quando o ministro Antonio Palocci caiu. Apesar do cenário positivo em relação à inflação, o relatório não aponta para uma aceleração do processo de corte da taxa Selic. E a redução do estresse do mercado diante do heterodoxo novo ministro da Fazenda não quer dizer, também, que daqui para a frente o cenário é de calmaria.