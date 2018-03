Relatório do BC diz que política monetária deve ser restritiva Os diretores do Banco Central reafirmam no relatório de inflação do primeiro trimestre de 2003, divulgado hoje, que o desafio da política monetária é manter a inflação em níveis baixos. "O desafio da política monetária é manter a inflação em níveis baixos, em um ambiente de forte ajuste da poupança externa, calcado na alteração dos preços relativos", afirmam os diretores do BC no documento divulgado esta manhã. "O Copom entende que, neste momento, quando a inércia existente na economia transfere o efeito do choque do ano passado para a inflação deste ano, a política monetária deve ser restritiva", justificam os diretores. Na percepção do BC, uma atuação firme, permitirá que a inflação volte à trajetória de suas metas, preservando a mudança nos preços relativos ocorrida em 2002 e eliminando o risco de mudança do patamar inflacionário. Os diretores do BC destacam no relatório que a inércia inflacionária gerou um aumento da inflação no primeiro trimestre de 2003. Pelos cálculos apresentados no relatório, a inflação dos preços administrados nos trê s primeiros meses do ano deverá ficar em 7,5%, ante 7,1% registrado no último trimestre de 2002, e dos preços livres em 3,7%, ante 6,7% apurados nos três últimos meses do ano passado. Os diretores do BC destacam também que a evolução da taxa de câmbio ao longo de 2002 não foi uniforme, com uma depreciação mais acentuada no segundo semestre. Em 2002 o IPCA registrou uma variação de 12,5% e o câmbio uma depreciação de 44%. O câmbio teve, na avaliação do BC, forte influência sobre o comportamento da inflação, principalmente no segundo semestre. Como a depreciação cambial foi mais forte nos últimos seis meses de 2002 a consequência foi uma aceleração da inflação no período, atingido 6,6% no último trimestre de 2002. Seria prematuro mudar meta O Banco Central reafirma no relatório de inflação que considera "prematuro" modificar a meta ajustada de 8,5% de inflação do IPCA prevista para este ano. De acordo com o BC, uma mudança seria prematura devido à alta volatilidade do preço internacional do petróleo e a conveniência de se esperar por uma melhor definição sobre as revisões tarifárias. No relatório de inflação, os diretores do BC, como na última ata do Copom, afirmam que o aumento da previsão dos preços administradosem 2003 para 16,8% e o comportamento da taxa de câmbio, implicaria uma elevação da meta de 8,5% para 9,5%. Inflação deve começar a cair a partir de setembro A inflação permanecerá elevada nos três primeiros trimestres deste ano antes de começar a cair. Pelo cenário básico traçado pelo Banco Central, a inflação acumulada em 12 meses no primeiro trimestre de 2003 ficará em 16,2%, subindo para 16 ,9% no segundo trimestre. No terceiro trimestre, a previsão de inflação é de 16,8%, que cairá para 10,8% no último trimestre de 2003. Segundo o BC, a elevada inflação acumulada em 12 meses nos três primeiros trimestres de 2003 se deve à permanência no cá lculo da inflação alta do quarto trimestre de 2002, que foi de 6,6%. Para 2004, o BC estima que a inflação fechará o primeiro trimestre em 6,7%, caindo para 5,3% (segundo trimestre), 4,2% (terceiro trimestre) e 4,1% (quarto trimestre). Câmbio não deve pressionar preços Ao contrário do ano passado, os diretores do Banco Central acreditam que o comportamento da taxa de câmbio em 2003 não deverá exercer pressão sobre os preços da economia brasileira. A avaliação do BC, contida no relatório de inflação do pr imeiro trimestre do ano, parte do pressuposto de que o resultado da balança comercial e a manutenção dos investimentos estrangeiros diretos este ano - ainda que em patamar inferior ao de 2002 - resultarão numa folga no financiamento do saldo em transações correntes. A folga, explicam os diretores, também será resultado de uma manutenção dos fluxos de pagamentos e receitas obtidas com serviços e rendas, que são incorporadas no balanço de pagamentos. Além disso, o BC destaca que o País vem conseguindo restabelecer captações e tem registrado uma melhora progressiva nas taxas de rolagem, associadas à recuperação do crédito de curto prazo. "Nesse contexto, a evolução da taxa de câmbio, um dos determinantes do comportamento da inflação nos últimos meses, deverá deixar de exercer pressão sobre os preços", afirmam os diretores no re latório de inflação. Cenário alternativo O BC divulgou no relatório de inflação projeções de inflação num cenário alternativo. Nesse cenário, a inflação cairá mais rapidamente e fechará o ano em 9,5% pelo IPCA. No cenário básico, a inflação de 2003 projetada pelo BC é de 10,8%. No cenário alternativo construído pelo Copom foi incorporada uma revisão mais rápida das expectativas de inflação pelo mercado, que recuariam para cerca de 10% em 2003. Além disso, nesse cenário alternativo, o BC supõe que a taxa de câmbio terá uma apreciação para valores inferiores a R$ 3,40, em particular a partir do segundo semestre do ano. Segundo o BC, esse cenário alternativo é um dos vários analisados pelo Copom. Convergência Os diretores do BC destacam no relatório de inflação que as trajetórias dos cenários básico e alternativo convergem a partir do quarto trimestre de 2003. O BC também destaca no documento que, a partir de março, as projeções dos cenários básicos e alternativo estão "sistematicamente abaixo" daquelas previstas na Carta Aberta, na qual foi fixada a meta ajustada de 8,5% para a inflação deste ano. Pelo cenário alternativo, a inflação do IPCA fechará o primeiro semestre desse ano em 16%, valor que aumentará para 16,2% no segundo trimestre. Depois, a inflação cairá para 15,6% no terceiro trimestre, chegando a 9,5% no quarto trimestre. Para 2004, no cenário alternativo, a inflação no primeiro trimestre será de 5,4%, caindo para 4,4% no segundo trimestre e 3,8% no terceiro trimestre. De acordo com o BC, a inflação no cenário alternativo fechará o próximo ano em 3,8%, mesmo patamar do terceiro trimestre. No cenário básico, a inflação do final de 2004 será de 4,1%.