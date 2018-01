Relatório do BC prevê crescimento de 2,8% do PIB em 2003 O Banco Central elevou em 0,2 ponto porcentual sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2002. De acordo com o relatório de inflação do último trimestre do ano, divulgado hoje, o PIB deverá fechar este ano com um crescimento de 1,6%. Para 2003, o BC projeta um crescimento econômico de 2,8%. "Vale enfatizar que os erros de previsão associados às projeções de crescimento do PIB são consideravelmente maiores do que no caso de projeções de inflação, tanto porque envolvem as trajetórias de dois componentes não observáveis diretamente, o produto potencial e o hiato, quanto porque o cálculo do produto é, por definição, mais complexo e menos preciso do que o da inflação", afirmam os diretores do BC no relatório.