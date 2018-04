Relatório do FMI prevê crescimento global saudável Os riscos associados às mudanças no crescimento global recuaram desde setembro de 2006, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI). As projeções do relatório Perspectivas Econômicas Globais mostram crescimento global saudável para 2007, segundo antecipa o Fundo no Relatório de Estabilidade Financeira Global (GFSR) de 2007. O capítulo das projeções contidas no relatório Perspectivas Econômicas Globais será divulgado na quarta-feira, 11. Segundo o FMI, desde a última avaliação, os riscos ao crescimento global declinaram. Os principais riscos, acrescenta o Fundo, são o mercado imobiliário dos EUA e um ajuste desordenado dos desequilíbrios globais. Assim, ao mesmo tempo em que o Fundo reconhece que as condições econômicas globais têm dado suporte a um ambiente financeiro benigno, admite que os riscos subjacentes têm potencial para enfraquecer a estabilidade financeira. No geral, o FMI observa que houve uma redução dos riscos macroeconômicos e uma modesta ampliação dos riscos financeiros. A avaliação deriva do mapa de estabilidade financeira global apresentado pelo Fundo nesta terça: "uma ferramenta para avaliar e resumir como os riscos financeiros têm evoluído. O mapa mostra que os riscos à estabilidade financeira aumentaram modestamente em algumas áreas", diz o FMI. O FMI observa que nenhuma área dos riscos enumerados representa, individualmente, uma ameaça à estabilidade financeira. "Mas um efeito adverso em uma delas poderia levar a uma reavaliação dos riscos em outras" e o ajuste para um nível maior de volatilidade pode não ser suave, adverte o Fundo. Subprime O Fundo adverte que a deterioração no mercado subprime nos EUA - mercado imobiliário voltado para a população americana com histórico de calote - tem sido mais rápida do que o esperado, "e embora as perdas tenham sido limitadas podem ainda se espalhar para outros segmentos dos mercados". No relatório divulgado nesta terça, o Fundo reconhece que o impacto de um arrefecimento do mercado de imóveis tem ficado, principalmente, confinado às hipotecas subprime e aos títulos securitizados emitidos, mas alerta que o crescimento do segmento e as ligações com outros tipos de títulos indicam que choques poderiam criar deslocamentos mais amplos. Matéria alterada às 11h08 para acréscimo de informações