Relatório do pré-sal fará ressalva sobre Petrobras O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), disse hoje que seu relatório ao projeto de lei que estabelece a partilha como sistema de produção no pré-sal fará ressalvas à proposta original do governo de tornar a Petrobras operadora única do pré-sal. Ao ser questionado se a Petrobras continuará com a operação única, o deputado respondeu: "Com algumas ressalvas".