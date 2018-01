Relatório dos EUA confirma crescimento O crescimento da economia norte-americana continuou vigoroso nos meses de abril e maio, embora haja sinais de que começou um processo de desaceleração. Essa é a conclusão do "livro bege", o sumário sobre as condições da economia dos EUA que servirá de base para as decisões da próxima reunião do banco central norte-americano (FED), nos dias 27 e 28 de junho. Além do crescimento econômico sólido registrado em abril e maio, o relatório do "livro bege" diz que já há sinais de alguma desaceleração agora, em relação ao ritmo rápido do começo do ano. Isso porque o consumo diminuiu nos meses de abril e maio. Metade dos distritos da instituição relatou uma moderação no crescimento das vendas no varejo. As informações são da Dow Jones.