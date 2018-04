Relatórios da Itaú Corretora foram os mais lidos A Thomson Financial Brasil divulgou hoje sua Estatística de Corretoras e Analistas da América Latina referente ao mês de agosto. A Itaú Corretora liderou o ranking das instituições que tiveram os relatórios mais lidos no País e na América Latina no mês. Roberta Oliveira foi a primeira da lista entre os analistas, seguida por mais quatro colegas da Itaú Corretora. O maior índice de divulgação de relatórios no mercado de capitais nacional coube a Manoel Cozzolino, do Banco Votorantim. Esse é o terceiro levantamento mensal realizado pela Thomson, capturando informações de 90 instituições na América Latina, num total de 2.791 relatórios. Na amostra de todas as corretoras (internacionais e locais) que escrevem sobre empresas latinoamericanas, o Morgan Stanley possui a maior incidência de leitura e o ING Financial Markets é a instituição com maior divulgação. Nos outros países da região, as corretoras locais que tiveram maior índice de leitura foram: Grupo Bursatil Mexicano, no México; Banco Galícia, na Argentina e Larrain Vial no Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.