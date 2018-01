Remarcações preventivas pressionam inflação Empresas da indústria e do comércio aproveitam o vácuo de poder da transição de governo para realinhar preços e recuperar margens de lucros que perderam nos últimos anos. Ao longo do Plano Real, com o fim da inflação e a abertura do mercado, as empresas brasileiras se viram obrigadas a enfrentar uma dura concorrência entre si e com os importados, sacrificando margens para não perder vendas. Mesmo em 1999, depois da mudança do regime cambial, a maioria delas optou por absorver parte do impacto da desvalorização do real para manter participação no mercado. Agora, as companhias parecem ter mudado de tática. E o resultado reflete-se nos índices de inflação, que dispararam nos últimos meses. "Muitas empresas resolveram recuperar perdas em detrimento de vendas e de participação no mercado", diz o economista-chefe da LCA Consultores, Luís Suzigan. "Se virar moda, há o risco de gerar movimentos de saída de empresas do mercado brasileiro e de restauração dos mecanismos de indexação, com repasses automáticos de aumentos de custos para os preços", acrescenta. Segundo ele, essa estratégia ainda reflete um comportamento típico de períodos de turbulência, e pode ser revista a partir do início do futuro governo. Não por acaso, a recente escalada dos preços tem fortes componentes defensivos diante das incertezas sobre a política econômica que vai ser seguida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "Ninguém quer entrar no governo do PT com defasagens de custos ou aumentos de preços pendentes, por causa do temor da volta de velhos fantasmas como o congelamento e outros mecanismos de controle de preços", afirma o consultor Fernando Montero, da Tendências Consultoria Integrada. Um estudo da Tendências, coordenado por Montero, indica que houve remarcações preventivas nos preços dos alimentos, tanto por parte da indústria quanto dos supermercados. O estudo sugere que metade do aumento de custo da cesta básica de alimentos do paulistano seria explicada pela pressão dos preços do atacado, enquanto a outra metade seria conseqüência de aumentos de margens de comercialização. Os dados mostram uma alta acumulada este ano de 39,3% no índice de preços do atacado agrícola e de alimentos industrializados, ante um aumento de 29,3% no custo médio dos alimentos que compõem a cesta básica pesquisada em supermercados da cidade de São Paulo pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Se o peso do atacado no varejo fosse o mesmo observado em 1999, supõe o estudo, a cesta teria registrado um aumento de 15,13% nos últimos 12 meses, e não de 29,32% como ocorreu. "É provável que haja outros fatores de custo que não apenas o atacado e defasagens naturais de preços. Mas o ?timing? da disparada de preços, muito concentrada na segunda quinzena de outubro e início de novembro, sugere um movimento do tipo preventivo associado à transição política", diz o estudo. O açúcar, por exemplo, teve aumento de 52,8% no atacado, mas nos supermercados as remarcações chegaram a 67,7%, de acordo com a pesquisa da cesta básica do Procon-Dieese. Da mesma forma, o preço da soja subiu 55,7% no atacado, enquanto o óleo de soja ficou 71,7% mais caro no varejo. No caso do frango, o preço nos supemercados subiu 35,8%, ante 33% no atacado. "Os números revelam aumentos exagerados, porque obviamente o custo no atacado representa apenas uma parcela do preço final no varejo", diz Montero. O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Heron do Carmo, confirma a ocorrência do movimento de remarcações preventivas, mas acredita que essas altas terão vida curta. Ele avalia que um dos principais freios será a retração do mercado. Isso porque com o poder aquisitivo dos salários em queda há muito tempo, o consumidor vai reduzir as compras no início do próximo ano, impedindo novos reajustes. Segundo o economista, a este fator deverá se somar um aumento significativo da oferta de alimentos, com a entrada da safra agrícola no mercado. Com isso, ele acredita na possibilidade de haver uma deflação de preços dos alimentos em março. Montero acrescenta que a pressão deflacionária da entrada da safra trará um alívio para o poder de compra dos salários, especialmente para a metade da população cuja renda familiar per capita está abaixo do valor do salário mínimo (R$ 200). Mas observa que esse alívio pode ser tímido, principalmente se o excesso de oferta for exportado. E isso deve continuar ocorrendo enquanto o dólar permacer acima de R$ 3. "Aí terá papel decisivo a capacidade do futuro governo de valorizar o real", comenta. O economista-chefe da consultoria MCM, Celso Toledo, lembra que as empresas só conseguiram pôr em prática os aumentos preventivos porque há liquidez na economia. "Demanda na economia é muito mais do que simplesmente as pessoas que vão no supermercado", diz Toledo. " São todos os gastos por investimento, as exportações, as despesas das famílias para consumo, entre outros. O dinheiro está circulando de forma mais rápida na economia, o que facilita as remarcações de preços." Segundo ele, a continuidade deste processo vai depender de como a política monetária será conduzida pelo futuro governo: "Tudo indica que o PT não vai dar trégua à inflação."