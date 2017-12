Remédios: abuso será punido Nove laboratórios já desistiram de aumentar os preços dos remédios, informou o ministro da Saúde, José Serra. Os laboratórios Bristol, Schering, Bayer, Glaxo, Alcon, Knoll, Sanval, Searle e Janssen-Cilag vão rever os aumentos que chegaram a ser publicados na revista da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (ABCfarma), utilizada pelas farmácias para definir os preços dos produtos. O ministro pediu às drogarias que não reajustem os produtos fabricados por esses nove laboratórios e usem as tabelas antigas de preço. Sem saber se será atendido, José Serra admite que, enquanto não for refeita a tabela, o consumidor é quem vai pagar pelos aumentos. O ministro insiste para que o consumidor não aceite os reajustes e troque o remédio tradicional por um genérico. Multa por abuso pode ser alta A Secretaria de Direito Econômico ( SDE ) do Ministério da Justiça deve instaurar na próxima semana processo administrativo contra as indústrias farmacêuticas que insistirem em reajustar seus preços. Caso se conclua pela culpa das empresas, a multa poderá chegar a aproximadamente R$ 3 milhões. Falta de comunicação A falta de comunicação entre laboratórios e drogarias prejudica o consumidor que acaba pagando mais caro por remédios que não deveriam ter seus preços alterados. As farmácias alegam que ainda não receberam notificações da maioria das empresas que fizeram acordo. A ABCfarma garantiu que enviaria hoje às drogarias uma publicação corrigindo os aumentos. O laboratório Bristol-Myers Squibb havia pedido ao governo o reajuste dos preços de 24 produtos, mas concordou em desistir do aumento. Como o aviso com os preços antigos não chegou a tempo nas farmácias, a empresa garante que vai ressarcir o consumidor que pagou mais caro pelo remédio.