Remédios: alta preocupa CPI Os laboratórios vão ter de explicar à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Medicamentos os motivos do reajuste de até 65% nos preços de 49 remédios na virada do mês. A CPI investiga se o setor está praticando abusos de preços. E também vai pedir a fabricantes de remédios genéricos explicações para a falta de produtos nas farmácias. Segundo pesquisa do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF) e do Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum), 15 laboratórios promoveram reajustes, variando de 0,11% a 65,56%. Se os aumentos não se justificam, a CPI vai denunciar os laboratórios à Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça. As empresas e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, terão de enviar à CPI explicações para os aumentos em um prazo máximo de cinco dias. O relatório final da CPI vai propor uma nova legislação para maior controle da composição de preços.