Remédios aumentaram em julho Os laboratórios farmacêuticos aumentaram os preços de 1.075 medicamentos na virada de junho para julho. As variações oscilaram entre 0,45% e 67,39%. Entres os remédios, o analgésico Ácido Acetil Salicílico, do laboratório Igfarma, foi o que teve o maior índice de reajuste. A constatação é de uma pesquisa divulgada ontem pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Distrito Federal e pelo Instituto de Defesa dos Consumidores de Medicamentos (Idum). Foram analisados os preços de cinco mil remédios. Vale destacar que, desde o início do Plano Real até agora, a média de reajustes de remédios ficou em 150%, mas em alguns casos os aumentos foram superiores a 300%. É o exemplo do Rivotril, que teve um reajuste acumulado de 353,23% no período de julho de 1994 a julho deste ano. O Gardenal, outro remédio controlado, teve reajustes de 290,91% no mesmo período. A inflação do período calculada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Diesse) foi de 90%.