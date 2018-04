Remédios com Fenolftaleína têm venda suspensa A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, venda e distribuição de medicamentos que contenham em sua fórmula a substância Fenolftaleína. Trata-se de um laxante que deve ser retirado do mercado em 30 dias por determinação do Ministério da Saúde. De acordo com a Anvisa, o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos (National Toxicology Program - NTP) realizou estudos em camundongos e ratos que desenvolveram vários tumores depois de tratados com altas doses de Fenolftaleína. A partir das pesquisas, o órgão sanitário norte-americano Food and Drug Administration (FDA) concluiu que há risco de a substância causar câncer em humanos. No Brasil, de acordo com a Anvisa, existem cinco medicamentos registrados que possuem a substância. São eles: Prugoleite, do laboratório Dm Indústria Farmacêutica Ltda; Prontolax, do Dorsay Indústria Farmacêutica Ltda; Teutolax, do laboratório Teuto Brasileiro Ltda; Lacton, do laboratório Theodoro F. Sobral & Cia Ltda; e o Prugoleite, fabricado pelo laboratório Virtu´s Indústria e Comércio Ltda Os fabricantes terão 30 dias para retirar os produtos do mercado, segundo a Anvisa. As empresas em questão poderão manter a marca comercial dos seus medicamentos desde que alterem a fórmula do produto na Anvisa. Quem desrespeitar a determinação da Agência estará sujeito a receber notificação e multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. A Anvisa destaca que o mercado dispõe de outras substâncias que podem substituir a fenolftaleína como laxante. São elas: leite de magnésia, sulfato de magnésio, bisacodil, cáscara sagrada e dantron, entre outras.