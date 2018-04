Remédios ficarão 4,32% mais caros no dia 31 A partir do dia 31, os remédios terão um reajuste médio de preço de 4,32%. O índice de aumento em alguns produtos pode chegar a 5,83%. O aumento foi autorizado ontem pela Câmara Setorial de Medicamentos, órgão formado por representantes dos ministérios da Fazenda, Saúde, Justiça e Casa Civil. Um novo reajuste só deverá ocorrer no início de 2003. O reajuste anual nos preços dos remédios foi estabelecido por lei sancionada no final de 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A mesma legislação criou a Câmara que regula os preços, cancela e libera o registro de marcas e define novas regras para o setor de medicamentos. Inflação e pressão sobre o câmbio Os novos preços levam em conta índices econômicos como Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice de Preços no Atacado (IPA) e variações do dólar, do franco e do marco alemão, moedas que regulam a importação de muitos medicamentos ou matérias-primas usadas pela indústria farmacêutica. Desde o início do mês, a indústria farmacêutica pressionava o governo a autorizar um aumento médio de 7%. Os empresários alegavam que o setor foi atingido, no decorrer do ano passado, pela inflação e pelo aumento nos preços das substâncias usadas na fabricação dos remédios. A desvalorização cambial também teria alterado os custos de produção. A autorização de aumento de preços estava marcada para o dia 8, quando a Câmara dos Medicamentos se reuniu pela primeira vez neste ano. Mas os integrantes do órgão decidiram esperar análises de técnicos da área econômica sobre impactos da inflação no setor. A resolução que aprova o reajuste foi enviada ainda ontem para publicação no Diário Oficial. Novas listas de preços Até a próxima semana, os laboratórios farmacêuticos deverão apresentar à Câmara o preço específico de cada medicamento antes de alterar os preços nas prateleiras. A previsão é que até o final do mês as listas com os novos valores estejam à disposição das farmácias e drogarias. O reajuste por empresa está limitado à mesma média, de 4,32%. Os fabricantes terão de reduzir a margem de aumento de determinados remédios ou mesmo diminuir preços atuais de outros produtos de sua linha de comercialização para poder efetuar reajustes superiores a essa média. Ano passado o aumento médio foi de 1,67% Em 2001, o aumento médio nos preços dos remédios liberado pelo governo foi de 1,67%. O reajuste máximo chegou a 3,5%. Nos últimos dois anos, os produtos farmacêuticos tiveram uma elevação de preços de 2,64%. Levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma), no entanto, mostra que a maioria dos medicamentos teve uma redução de preços no ano passado. Das marcas vendidas no mercado, 44% teriam sofrido reajuste.