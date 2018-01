Remédios: governo amplia vigilância A secretaria também estuda uma maneira para que os laboratórios passem a indicar apenas o preço de fábrica, e não o preço máximo ao consumidor. A nova regra valeria apenas para os remédios que fossem vendidos em grandes cidades. Atualmente, as tabelas seguidas pelas farmácias, indicam o valor mínimo de fábrica e o máximo dos produtos para o consumidor. Na prática, este preço máximo acaba funcionando como uma tabela de preços ao consumidor. Secretaria analisa aumentos A Seae está analisando a planilha de custo do laboratório ICN Farmacêutica, que fabrica o medicamento Limbitrol, que teve o preço reajustado em 65,5% em maio. Todos os laboratórios que aumentaram os preços de seus produtos têm prazo de dez dias, contados a partir de 1º de maio para apresentar justificativa à Secretaria. O analgésico Dipirona, fabricado pelo laboratório Cimed, também registrou aumento de 63% no preço cobrado aos consumidores. Outros 20 laboratórios estão na lista dos que têm que enviar explicações ao Ministério da Fazenda para justificar os aumentos. Se a explicação não convencer, será pedido à Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, abertura de processo administrativo contra as empresas. Mas o caminho de punição para as empresas não é fácil. Segundo informações da Seae, como o governo não controla mais os preços, não pode ser estabelecido um valor correto para os produtos ou para as margens de lucro. É preciso avaliar se houve aumento abusivo considerando se a empresa tem ou não posição dominante no mercado.