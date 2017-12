Remédios: isentos de PIS e Cofins O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou ontem, sem vetos, o projeto de lei aprovado pelo Congresso que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do PIS/Pasep para a indústria farmacêutica. A redução desses impostos faz parte do acordo entre o governo e a indústria que prevê, em 2001, um reajuste máximo de 4,4% nos preços dos remédios. A redução desses impostos vai refletir no preço final dos medicamentos ao consumidor. Pelos cálculos do Ministério da Saúde, os remédios de uso continuado (para doenças crônicas) e os da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ter redução de preço de até 10,20%. Reajuste de até 4,4% para cada laboratório A Medida Provisória editada esta semana pelo governo estabelece que, a partir de 15 de janeiro, os preços dos medicamentos poderão ser reajustados em até 4,4%, seguindo a média ponderada para cada laboratório, descontadas as correções feitas nos últimos 16 meses. Os preços dos remédios vão ficar congelados por um ano. O governo concordou em reduzir os impostos, mas exigiu dos laboratórios que repassem o valor correspondente à diminuição da carga tributária ao custo final dos medicamentos. Ao anunciar a redução do PIS e do Cofins, na terça-feira, o presidente Fernando Henrique condicionou o benefício à aplicação dos porcentuais no preço dos remédios ao consumidor.