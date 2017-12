Remédios podem ficar mais caros em 8% Os remédios podem ficar 8% mais caros. Este é o reajuste que a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma) está pedindo ao Ministério da Saúde para recompor as perdas causadas pela alta do dólar. Segundo Ciro Mortella, presidente-executivo da entidade, o setor é sensível a alta da moeda americana, pois 80% da matéria-prima dos remédios é importada. "Os outros 20% são insumos fabricados no Brasil, porém, também são afetadas pelo dólar." No fim das contas, o dólar responde por 30% do preço final dos remédios. Genéricos A alta do preço não será exclusividade dos remédios "de marca". Mortella afirma que os genéricos também serão reajustados. "Mais de 50% dos medicamentos genéricos são importados e também devem aumentar." O setor está pleiteando o aumento apesar da queda nas vendas. Segundo Mortella, no primeiro semestre o setor vendeu 8% menos unidades do que no mesmo período do ano passado. Os aumentos dos remédios não devem ser uniformes. Mortella afirma que o aumento deve variar de produto para produto, sendo 8% o limite máximo de reajuste. O Ministério da Saúde informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que ainda está analisando o pedido de reajuste da Abifarma.