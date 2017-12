Remédios podem ter elevação de preços Um estudo do ministério da Saúde mostra que, entre os mil remédios mais vendidos, 279 podem ser reajustados. O ministro da Saúde, José Serra, vai tentar convencer 17 laboratórios a não elevar os preços. Na sexta-feira, os laboratórios Roche, Schering-Ploug, Merck, Knoll e Bristol-Myers Squibb concordaram e se comprometeram a manter os preços de seus medicamentos. O laboratório com mais solicitações, o Hoechst Marion Roussel, que pediu aumento de 44 itens, ainda não se pronunciou sobre a manutenção dos reajustes. Remédios pesam no orçamento do consumidor Durante os cinco primeiros anos do Plano Real, completados em julho de 1999, o gasto com saúde foi o terceiro no ranking da inflação segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos ( Dieese ). No período, o gasto com remédios aumentou 104,9%. Os números da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe ) atestam também a tendência de alta acima da inflação. Em 1999, o reajuste dos remédios foi de 13,8% ante uma inflação acumulada no ano de 8,6%. A indústria farmacêutica tem número diferentes. O faturamento teria caído 26,2% no ano passado em relação a 1998. Do início do Plano Real até dezembro de 1999, o reajuste nos preços foi de 86,4%, segundo a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma).