Remédios: preços congelados até 31 de dezembro Os preços dos medicamentos ficarão congelados até 31 de dezembro deste ano, com base nos preços praticados a partir de 1º de junho. A medida foi anunciada pelo secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro. O acordo foi firmado entre representantes do governo e da indústria farmacêutica. Os termos do acordo, segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, serão levados à Presidência da República e a divulgação do compromisso será feita pelo Palácio do Planalto. Entre as cláusulas do acordo, consta que o governo poderá monitorar o preço dos remédios por meio das publicações mensais das revistas da indústria farmacêutica. As empresas também comprometeram-se a manter a política comercial, respeitando o princípio da livre concorrência. Os laboratórios aceitaram o acordo sem que seja preciso que a Secretaria de Direito Econômico suspenda os processos administrativos em andamento e que venham a ser abertos contra as indústrias do setor. Será estabelecido ainda um grupo de trabalho para fazer a regulamentação do setor. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, anunciou há pouco, a decisão em rede nacional de rádio e televisão. Ele declarou que governo está empenhado em evitar principalmente "que os medicamentos de uso continuado, que normalmente são usados por pessoas mais idosas, mas não só por elas, sofram mais abusos de preços". Fernando Henrique anunciou também o que o Ministério da Saúde está neste momento negociando com a Índia o fornecimento para o Brasil de sais básicos necessários à produção de medicamentos genéricos.