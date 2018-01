Remédios recebem tarifa zero para importação O governo decidiu reduzir para zero a tarifa de importação de 548 itens do setor farmacêutico por um prazo de seis meses. A medida, válida a partir de hoje, será complementada nos próximos dias com a redução de 2,5 pontos percentuais nas tarifas dos demais itens do setor. Negociadas nos últimos dois meses na Câmara de Comércio Exterior (Camex), as iniciativas querem neutralizar o impacto da alta do dólar nos custos das empresas do setor e, com isso, impedir pressões mais fortes sobre os preços dos remédios aos consumidores a partir de janeiro de 2002 e a dispersão dos investimentos na fabricação de genéricos no País. A isenção da Tarifa Externa Comum (TEC) para os remédios foi determinada por decreto, que deverá constar da edição de hoje do Diário Oficial da União. Da lista divulgada ontem pelo governo, 147 itens são remédios genéricos de uso continuado. O restante é composto por princípios ativos (insumos essenciais da indústria farmacêutica) e também por medicamentos prontos - nenhum deles de uso eventual. A redução dos 2,5 pontos percentuais deverá beneficiar todos os demais itens tarifários do setor farmacêutico - cerca de 2.500. A iniciativa foi comunicada aos três sócios do Brasil no Mercosul e será adotada por meio de uma resolução da Camex, ainda sem data de publicação. Atualmente, a TEC do setor varia de 0% a 16,5%. Com a medida, a maior alíquota aplicada nos próximos seis meses será de 14%.