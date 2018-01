Remessa ao exterior é recorde; conta externa fica negativa A depreciação do dólar frente ao real já começa a impactar o saldo das transações correntes do Brasil com o exterior. De acordo com dados do Banco Central (BC), em janeiro, esta conta registrou um saldo negativo de US$ 452 milhões. Trata-se do primeiro saldo negativo desde novembro de 2004. No ano passado, em janeiro, a conta de transações correntes foi superavitária em US$ 802 milhões. O resultado foi influenciado pelas remessas de lucros e dividendos para o exterior, que tiveram forte aumento no mês, somando US$ 1,540 bilhão, um recorde para meses de janeiro. Em janeiro do ano passado, estas remessas foram de apenas US$ 372 milhões. "A apreciação cambial contribuiu para que o fluxo em dólar crescesse e o estoque (em dólar), também", afirmou o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes. Segundo ele, com a taxa de câmbio apreciada, as empresas aproveitaram para remeter lucros e dividendos para o exterior. "Como a rentabilidade das empresas cresceu muito, as remessas de lucros e dividendos tornaram deficitárias as transações correntes, depois de um longo período de superávit", observou. Ele destacou que o déficit em transações correntes ocorreu a despeito de o superávit da balança comercial do País ter tido o melhor resultados para o mês de janeiro, em toda a série histórica - o resultado ficou em US$ 2,184 bilhões. Por isso, o chefe do Depec não demonstrou preocupação com o resultado negativo de janeiro. Evolução mensal das transações correntes Mês Saldo (US$ milhões) Janeiro 2005 802 Fevereiro 130 Março 1.730 Abril 715 Maio 597 Junho 1.274 Julho 2.567 Agosto 806 Setembro 2.383 Outubro 880 Novembro 1.734 Dezembro 570 Janeiro 2006 - 452 Saldo positivo em 12 meses Além da balança comercial e as remessas ao exterior, a conta de transações correntes do País é formada pela conta de serviços (fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.), que ficou negativa em US$ 419 milhões em janeiro, comparativamente a um déficit de US$ 287 milhões no mesmo mês de 2005. Em 12 meses, a conta de transações correntes acumula superávit de US$ 12,945 bilhões, o equivalente a 1,62% do PIB. Até dezembro, o superávit acumulado em 12 meses foi de US$ 14,199 bilhões ou 1,79% do PIB. Lopes reconheceu que a apreciação cambial levou ao déficit em transações correntes ao longo de janeiro, o primeiro desde novembro de 2004. Investimentos Os investimentos estrangeiros diretos no País, em janeiro, somaram US$ 1,503 bilhão, segundo o Banco Central. Em janeiro do ano passado, o ingresso desses investimentos foi de US$ 1,218 bilhão. Altamir Lopes considerou muito positivo o resultado do ingresso de investimentos estrangeiros em janeiro que, segundo ele, foi o maior para meses de janeiro, desde 2001. Em doze meses, até janeiro, o total de investimentos estrangeiros diretos que ingressaram no Brasil chegou a US$ 15,478 bilhão, o equivalente a 1,94% do PIB. Até dezembro de 2005, a entrada de investimentos estrangeiros diretos no País, em 12 meses, estava em US$ 15,193 bilhões, ou 1,91% do PIB. De acordo com o BC, o ingresso de investimentos estrangeiros em janeiro apresentou uma expansão de 23,4% em relação ao mesmo mês de 2005. De acordo com os dados do BC, a participação de investimentos no capital somou ingressos líquidos de US$ 1,1 bilhão e os empréstimos inter companhias totalizaram US$ 389 milhões. Altamir Lopes informou ainda que o ingresso de investimentos estrangeiros diretos no País, agora em fevereiro, soma US$ 770 milhões. Ele previu um ingresso total no mês de US$ 1 bilhão e o equilíbrio na conta de transações correntes em fevereiro. Balanço de pagamentos O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. Ele é formado pela balança de transações correntes e a balança de capitais. A balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos) formam a balança de transações correntes. Já a balança de capitais é representada pelo capital das firmas estrangeiras que ingressam no País, o capital estrangeiro que ingressa sob a forma de empréstimos, os empréstimos do FMI, etc.).