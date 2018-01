Remessas de imigrantes para AL superam ajuda externa As remessas de recursos de imigrantes latino-americanos que trabalham nos Estados Unidos, Europa e Japão já superam qualquer tipo de ajuda externa que recebem os países da região de organismos multilaterais de financiamento. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mostra que, a cada ano, pelo menos US$ 25 bilhões são enviados à América Latina e ao Caribe, transformando-se em fonte fundamental de divisas para esses países. ?Ficou muito claro que os imigrantes latino-americanos não se esquecem de suas família nem de seus amigos?, conclui o BID. Na Espanha, por exemplo, nove de cada 10 imigrantes de origem colombiana, equatoriana ou dominicana enviam periodicamente recursos aos seus familiares. ?Os dominicanos o fazem com maior regularidade, pelo menos 11 vezes ao ano?, diz o estudo ?As remessas de imigrantes entre Espanha e América Latina?, divulgado esta semana em Madri pelo Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin, siga em espanhol), do BID. O Fomin apóia o desenvolvimento privado na América latina e o Caribe por meio de investimentos e doações. Já os equatorianos são os que enviam maiores quantidades, cerca de 385 milhões de euros (praticamente o mesmo valor em dólares) ao ano. O informe do Fomin, que analisa o fenômeno dos fluxos de capital gerados por centenas de milhares de latino-americanos na Espanha que periodicamente enviam dinheiro aos seus países de origem, mostra ainda que a idade média dos imigrantes na Espanha oscila entre 26 e 40 anos. O documento do Fomin mostra também que, embora a receita média de cada imigrante varie entre 620 euros e 760 euros (praticamente o mesmo valor em dólares) ? menos de 15% dos imigrantes ganha quantidades superiores a 900 euros ?, essas pequenas somas não impedem o envio regular de dinheiro às suas famílias ou amigos que ficaram na América Latina. Quem manda mais dinheiro O estudo do BID explica que, curiosamente, entre os imigrantes latino-americanos que trabalham nos EUA, Europa e Japão, "quem manda mais dinheiro são os que acabaram de chegar, os mais jovens, que, geralmente, realizam os trabalhos pior remunerados, mas mantêm um vínculo mais estreito com seu país de origem e com familiares que ficaram para atrás". Até agora, a melhor forma encontrada pelos latino-americanos para enviar recursos aos seus países foi por meio de entidades especializadas em envio de recursos ao exterior. Dos 706 milhões de euros anuais que o grupo estudado pelo BID manda para a América latina, cerva de 6215 milhões de euros chegam por meio de empresas desse tipo", explica o BID. Mas, diz o organismo multilateral de financiamento, esse panorama está mudando. "Os imigrantes, principalmente aqueles com situação legal, começam a procurar canais mais eficientes e baratos para enviar dinheiro para suas casas. Ao mesmo tempo, as entidades financeiras formais estão cada vez mais interessadas em entrar nessa atividade que está incrementando seu volume de negócios e, portanto, de geração de lucros."