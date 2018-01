Remessas de lucros e dividendos ao exterior cresce R$ 1,7 bilhão O volume de remessas líquidas de lucros e dividendos do País para o exterior cresceu R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo os técnicos do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este crescimento representa um reflexo dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil nos últimos anos. As remessas líquidas haviam somado R$ 6,3 bilhões nos primeiros três meses do ano passado e somaram R$ 8 bilhões este ano, valor 27% superior. A técnica do IBGE Cláudia Dionísio explica que, com o tempo, as empresas que investiram no País começam a ter lucros e remetem para suas matrizes para o exterior. Este ano o movimento está mais forte também por conta da valorização do real. "Toda a vez que valoriza o câmbio tende a acelerar as remessa ao exterior", explica o economista da Pontífice Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) Antônio Correa de Lacerda. Com o real valorizado, o lucro das empresas em dólar aumenta, o que faz algumas empresas anteciparem sua remessas. Além disso, tem havido aumento da lucratividade. O levantamento feito pelo IBGE leva em conta informações da balança de pagamentos do Banco Central (BC), que são usadas para as contas nacionais do País, que o IBGE elabora para calcular e detalhar os principais movimentos da economia do País ao longo do ano. Investimentos no exterior Os dados divulgados nesta quinta pelo IBGE também mostram o crescimento dos investimentos brasileiros no exterior. No primeiro trimestre do ano o investimento brasileiro no exterior mais do que duplicou (134%), passando de R$ 2,5 bilhões no período ano passado para R$ 5,8 bilhões este ano. Caso esta trajetória de crescimento se mantenha é de se esperar que, no futuro, também aumente a remessa de lucros desses empreendimentos no exterior para o País. Lacerda ressalta, contudo, que enquanto os estrangeiros têm um estoque de investimentos que ele estima em US$ 180 bilhões no País, os investimentos brasileiros no exterior devem representar não mais que 10% disso. Não há dados recentes oficiais sobre estes estoques.