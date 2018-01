Remessas podem ser nocivas para América Latina, diz Bird Um estudo do Banco Mundial publicado nesta quarta-feira indica que apesar da América Latina se beneficiar das remessas de dinheiro vindas do exterior, deve se preocupar com possíveis efeitos nocivos à sua economia. Mesmo ajudando no crescimento das economias da região, as remessas de dinheiro alteram artificialmente a taxa de câmbio, diminuem a força de trabalho e reduzem a competitividade dos países para onde são enviadas. ?Apesar de positivas, essas entradas de dinheiro são modestas na diminuição da pobreza e desigualdade na maioria dos casos?, afirma um dos autores do estudo, o economista do Banco Mundial para América Latina e Caribe, Humberto López. Fuga de cérebros As remessas acentuam o problema da ?fuga de cérebros?, caso em que a mão-de-obra especializada ruma para países mais ricos. Em algumas ilhas do Caribe, cerca de 30% dos trabalhadores qualificados foram para o exterior. De acordo com o relatório, para cada percentual de aumento das remessas no Produto Interno Bruto (PIB) dos países, ocorre uma diminuição de 0,4% na fração de população vivendo abaixo da linha de pobreza. Outro dado relevante é que, entre 1991 e 2005, as remessas aumentaram a sua participação no PIB do continente em 1,6%, mas elevaram o PIB per capita em somente 0,27%. Entre os pontos positivos proporcionados pelas remessas, segundo o estudo, estão o aumento do nível de poupança e empreendimento nos países receptores, acesso mais fácil à saúde e educação e maior estabilidade macroeconômica.