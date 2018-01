Renan dará palestra sobre reforma da Previdência na Força Sindical

BRASÍLIA - Após as investidas nas redes socais e declarações contra a reforma da Previdência, o líder do PMDB do Senado, Renan Calheiros (AL), participará de um evento realizado pela Força Sindical para tratar do tema. Assim como Renan Calheiros, a cúpula da Força Sindical, presidida pelo deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), também tem se posicionado contra as mudanças nas aposentadorias sugeridas pelo governo do presidente Michel Temer.

A palestra do líder do PMDB no Senado está prevista para ocorrer no dia 20, em São Paulo. Renan Calheiros tem evitado fazer considerações pontuais à proposta, mas no Congresso tem capitaneado as críticas ao texto oferecido pela equipe econômica da administração federal.

Diante das resistências, a gestão federal incumbiu o relator do projeto da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), a procurá-lo para apresentar os principais tópicos. A determinação ocorreu após Temer anunciar na semana passada o recuo do Poder Executivo em cinco pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Entre eles, na regra de transição, pensões, aposentadorias especiais e rural e o Benefício da Prestação Continuada (BPC). A previsão é de que a reunião entre Renan Calheiros e Maia seja realizada nesta terça-feira, 11, quando o líder do PMDB retornar de Alagoas.