Renato Lopes, do BB, assumirá diretoria na Previ O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) nomeou Renato Proença Lopes como novo diretor de participações da entidade. Seu nome, indicado pelo patrocinador Banco do Brasil, foi aprovado na sexta-feira, dia 22, durante reunião do conselho deliberativo.