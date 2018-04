Renault inicia 2º turno de produção e abre 600 vagas A Renault informou nesta quarta-feira, 4, que está iniciando nesta semana o segundo turno de produção em sua fábrica de veículos de passeio, localizada no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR). Em nota, a montadora diz que o objetivo é ampliar em 50% a produção desses veículos, passando dos atuais 300 por dia para 450 por dia. A abertura de um segundo turno de trabalho exigiu a contratação de 600 novos colaboradores - entre operadores, técnicos, engenheiros e supervisores. Além das contratações para a produção, haverá reforço das áreas de logística, qualidade e manutenção. Com 1,7 mil colaboradores, a fábrica de veículos de passeio possui capacidade instalada para produzir 200 mil unidades por ano e, atualmente, produz o Clio, Mégane, Mégane Grand Tour e Scénic, além do Logan, que será lançado em meados deste ano. Em 2007, a Renault do Brasil estima produzir aproximadamente 111 mil unidades, entre veículos de passeio e utilitários. O volume representa um crescimento de 63% ante 2006, período no qual a montadora fabricou 68,3 mil unidades. Do total estimado para 2007, cerca de 48,2 mil veículos serão destinados à exportação.