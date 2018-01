Renault: lançamentos e metas para 2001 O presidente da Renault do Brasil, Luc-Alexandre Ménard, anunciou que a montadora pretende lançar uma nova versão do Scénic em março deste ano. Além disso serão produzidos motores brasileiros de mil cilindradas, que também irá exportar para a região do Mercosul e o México, onde está se instalando. O anúncio das novas metas para 2001 vem sinalizar o crescimento da montadora no Brasil, que encerrou o ano de 2000 comemorando os resultados atingidos. Suas vendas no País cresceram 74% em relação a 1999. Foram 56.608 automóveis comercializados, dos quais 43,8% do seu modelo popular, o Clio. Já o faturamento passou de R$ 736 milhões para R$ 1,5 bilhão. O presidente da empresa, que inicou sua produção no Brasil em dezembro de 1998, afirma, ainda, que a montadora encerrou 2000 com uma participação de 4% no mercado - em 1999 essa fatia era de modestos 2,7% - e prevê encerrar 2001 com participação de 6%. Para isso, o executivo conta com a força do modelo Clio, cujas vendas aumentaram 293%, de 8.456 unidades em 1999 para as 24.814 de 2000. Já o Mégane, o carro premium da montadora, registrou aumentou de vendas de 31,2%, atingindo 6.014 veículos. O modelo Kangoo, lançado em fevereiro, registrou vendas de 5.332 unidades, em suas duas versões, de passageiros e utilitário. A expectativa de Ménard, para este ano, é ultrapassar a marca de 100 mil veículos vendidos. Para isso, a montadora pretende aumentar o número de revendedores autorizados, dos atuais 140 para 175 ou 180.