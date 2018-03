Renault prevê crescimento das vendas no Brasil O executivo-chefe da Renault, o franco-brasileiro Carlos Ghosn, disse hoje que o crescimento das vendas no Brasil e na China no ano que vem compensará um provável declínio na Europa, o que deixará as vendas globais em 2010 no mesmo patamar de 2009. Em entrevista gravada para o canal francês de notícias "LCI", Ghosn também disse que a Renault e a empresa japonesa Nissan Motor estão abertas à expansão da sua aliança com outras montadoras, se isso levar a ganhos de escala.